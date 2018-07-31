Название интернет магазина климатической техники

# 1 — $ 10

Адрес klimat.spb.ru (вентиляция, кондиционеры), еще на стадии разработки

Но название может быть не сязано с доменом, и так даже будет лучше

Нужно то, что выделит фирму из бесконечных "климатпитер, спбклиматик и тд"

Не обязательно связанное с климатом, можно обыграть питер или климат (делаем магазин подарков PiterPodarkin)

Главное, чтобы легко запомнить и выделялось среди остальных

За удачный слоган могу доплатить еще столько же