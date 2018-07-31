Нужно Придумать фирменное название многопрофильной компании Ремонт и отделка квартир, ремонт и отделка коммерческих помещений, монтаж инжинерных коммурникаций, строительство малоэтажных домов подрядные работы на крупном строительстве ...
Название интернет магазина климатической техники
Адрес klimat.spb.ru (вентиляция, кондиционеры), еще на стадии разработки
Но название может быть не сязано с доменом, и так даже будет лучше
Нужно то, что выделит фирму из бесконечных "климатпитер, спбклиматик и тд"
Не обязательно связанное с климатом, можно обыграть питер или климат (делаем магазин подарков PiterPodarkin)
Главное, чтобы легко запомнить и выделялось среди остальных
За удачный слоган могу доплатить еще столько же
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