Название детского магазина и слоган

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт26 заявок565 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать название и слоган детского магазина - запоминающие и смысловое, может чтобы от названия возникали какие-то ассоциации с детьми, модой, одеждой и т.д.  Магазин ориентирован на детей от 1 года до 12 лет. В ассортименте одежда и игрушки, в т.ч. творчество. 

 

Надеюсь на сотрудничество! 

7 лет назад
guest_15332282825616
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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