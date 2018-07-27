Название детского магазина и слоган

Добрый день!

Необходимо разработать название и слоган детского магазина - запоминающие и смысловое, может чтобы от названия возникали какие-то ассоциации с детьми, модой, одеждой и т.д. Магазин ориентирован на детей от 1 года до 12 лет. В ассортименте одежда и игрушки, в т.ч. творчество.

Надеюсь на сотрудничество!