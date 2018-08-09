Название для детского центра комплексного развития

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен11 заявок259 просмотров

Нужно придумать лаконичное название, которое будет отражать суть наполнения программы развития для детей и включать театр импровизаций, арт, музыку, курсы интеллектуального развития .

7 лет назад
vorlena_TLab
Елена 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

yoorkeen
Юрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$40
3 дня
Прекрасный специалист. Очень рада,что выбрала именно его: креативный, слушающий и слышащий, супер ответственный и бесконечно приятный в общении. Очень рекомендую!
Елена прекрасный Заказчик, с ней приятно иметь дело. Все понятно с постановкой задачи, человек всегда на связи. С оплатой все также прозрачно и понятно. Рекомендую Елену к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yoorkeen
Юрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад