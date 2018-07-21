# 1 — $ 20

Необходимо придумать название для сайта о похудении + должен быть свободный домен в зоне .ru с этим же наименованием (наименованиями) (проверяйте через http://nic.ru).

Название должно быть недлинным и запоминающимся с первого раза, также название не должно использоваться другими компаниями в различных отраслях в рунете, не должно быть негативных отзывов с упоминанием названия.