Интересует разработка торговой марки и слогана

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт21 заявка305 просмотров

Нужен Нейминг и разработка слогана и потом логотип и фирменный стиль. Дополнительная информация будет передана исполнителю по запросу

7 лет назад
s200680
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров