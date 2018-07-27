Придумать название организации, проводящей турпоходы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт11 заявок211 просмотров

Необходимо придумать название организации, проводящей зимние походы на коньках по льду Байкала. Название должно быть уникальным - не должно быть идентичным организациям, проводящих любые туры по Байкалу, и, в частности, походы на коньках. Не должно быть общим, а прямо указывать на специфику походов

7 лет назад
guest_14932137936099
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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