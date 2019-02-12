Нейминг организации

Нужно

Придумать фирменное название многопрофильной компании

Ремонт и отделка квартир,

ремонт и отделка коммерческих помещений,

монтаж инжинерных коммурникаций,

строительство малоэтажных домов

подрядные работы на крупном строительстве

название в финском, немецком или японском стиле. Плюс слоган.

Бриф. ( Нашел в Интернете, я думаю универсальный, подойдет всем)

1. Чему мы даем название?

2. Что должен чувствовать пользователь (клиент) при чтении нейма?

3. Название должно быть конкретным или же абстрактным?

4. Какова Ваша ЦА (целевая аудитория)?

5. Какие имена (названия) Вы не хотели бы присваивать?

6. Какие названия вам нравятся из тех, что уже присутствуют на рынке?

7. Буквы и язык названия (русские, латинские или смешанный вариант)?

8. Нравятся ли Вам новые слова (неологизмы)?

9. Должно ли в названии обязательно присутствовать какое-либо слово или его часть?

10. Какое количество букв или слов должно быть в названии?

11. Есть ли у Вас сайт (группы в соц. сетях)? Если есть, то дайте, пожалуйста, ссылку на него (них).

12. Название города, где находится Ваша организация.

10. Какое количество букв или слов должно быть в названии?

11. Есть ли у Вас сайт (группы в соц. сетях)? Если есть, то дайте, пожалуйста, ссылку на него (них).

12. Название города, где находится Ваша организация.

ответ на бриф

1.создаем брэнд,

2. Клиент должен чувствовать качество, надежность, престиж, доступность, уверенность, международный бренд. Вообщем то что чувствует покупатель при покупке автомобиля Тойота или Мерседес.

3. Абстрактным

4. Средний класс, Бизнес класс, Крупные строительные организации ( генподрядчики)

5. Трудно читаемые, трудно запоминающиеся

6. Хонка, Штрабаг, Фодд, Кодест, Мираксгрупп

7. Смешанный вариант

8. Да

9. Нет

10. До двух Слов (одно или два)

11. Нет

12. Москва и Московская область

И Самое главное Название должно быть уникальным!!!! Можно проверить на доменах, и на сайте егрюл налоговой, в поиске ввести ООО "Название"