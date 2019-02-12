Mishyas

Михаил Mishyas

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$76
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Den_Ku
Денис 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$76
10 баллов
6 лет назад
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Хороший заказчик. Знает что хочет видеть по итогу, всегда на связи. Рассчитался сразу. Приятно работать. Рекомендую.
Отличный исполнитель быстрый , всегда на связи Приятно иметь дело , Рекомендую!
Ответный отзыв
Vabat
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Нейминг организации
Сотрудничеством доволен! Постановка задачи четкая, оплата в полном объеме. Рекомендую!
Отличный исполнитель, Очень быстро , и в срок Из за небольшого ЧП, Я нарушил сроки по корректировкам и оплатам, мне стыдно.
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DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Интернет-магазина Инструментов
Все отлично. Спасибо за сотрудничество
и снова , все супер
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн интернет магазина
Все отлично! Рекомендую
Во второй раз работаю с Дмитрием, все отлично!
Ответный отзыв
MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа для Интернет-магазина и строительной компании
Всё отлично! Был рад принять участие в интересном конкурсе. Рекомендую к сотрудничеству!
Все ок, победа в конкурсе,исходники предоставил
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