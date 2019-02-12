Требуется исправить ошибку в OpenCart 2.3, возникающую при оформлении заказа. Ошибка сообщает, что оплата по данному адресу невозможна. Необходимо найти решение проблемы в шаблоне Revolution.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 3 баннера для главной страницы сайта. Ожидается креативный дизайн, который привлечет внимание пользователей и улучшит визуальное восприятие. Баннеры должны быть адаптированы под формат сайта.Баннеры43 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужен интернет магазин опенкарт шаблонный либо https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/shablonyi/2-x-revolution-adaptivnyiy-universalnyiy-shablon либо https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/shablonyi/ultrastore-adaptivnyiy-universalnyiy-shablon магазин строительный материалов нужно установить шаблон сделать дизайн сделать лого подключить все как положено, настроить все нужные ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно запроектрировать инжинирию в котедже 240 м2 предлагайте цену планировка есть в формате DWG можность выделена 22кВТЧертежи и Схемы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать на шаблоне Интернет магазин Настроить, выложить на хостинг сделать дизайн логотипа создать каталог товаров, прописать структуру и т.д. редизайн шаблона нарисовать баннеры Короче сделать полностью шаблонный магазин ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт5 лет назад
нужен дизайн интернет магазина климатической техники главную каталог товаров карточку товара корзину сравнение товаров + логотип В предложениях сразу указывайте ценуИнтернет-магазины20 заявокЗакрыт5 лет назад
Итак приветствую! Начинаем создание строительного гипермаркета Было принято решение создавать поэтапно Сейчас первый этап) Примеры конкурентов: https://www.remont3000.ru/ https://www.sdvor.com/ https://www.isolux.ru/ https://www.stroyshopper.ru/ https://stroimoll.ru/ https://rdstroy.ru/ https://www.miraxstroy.ru/ ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Ведение инстаграмма, обработка фото, личный блог руководителя строительной компании Много отснятого материала в прошлом Нужно грамотно размещать посты Подбирать блогеров для рекламы Тематика ремонт квартир Строительство Архитектура и дизайн ...Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
сайт aqspa.ru нужно скрыть колонку с ценами , и вместо ее добавить виджет квиз опросник https://www.marquiz.ru/ так же нужно поменять телефон на сайтеДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно просчитать материал и работы на отделочные работы ( стены , потолки , полы) , коммерческие расценки по Москве материалы взять средние с интернета цены на работы тоже брать с интернета средние по ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно Придумать фирменное название многопрофильной компании Ремонт и отделка квартир, ремонт и отделка коммерческих помещений, монтаж инжинерных коммурникаций, строительство малоэтажных домов подрядные работы на крупном строительстве ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Рассчитать обьем работ и материалов по проекту на кладку стен и перегородок в Многоэтажном доме - обьемы кирпича и блоков по площади - обьемы кирпича и блоков по шт. - высчитать нужное ...Чертежи и Схемы12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Ребята спасибо за участие Но вы все зациклились на слова "строительство" , квартира и т.д. и получается как всегда у нас в россии, вроде ООО СТРОЙГАЗСЕРВИСИНВЕСТКОНСАЛТТИТАНСУПЕР например компания амазон, была названа в ...Нейминг и Слоганы42 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать продающий текст для youdo презентацию в категорию строительство и ремонтПродающие тексты5 заявокЗакрыт7 лет назад
И так друзья тематика строительство турецких бань сайт aqspa.ru раньше были попытки рекламироваться, без успехов нужна грамотная настройка и ведение рекламной компании аналитика в метрике и сквозная аналитика ...Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт7 лет назад
подробности при перепискеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Рассматриваем только кандидатов, которые указывают стоимость и сроки ( сколько товаров вы готовы заполнять в неделю) . Спасибо С успешным кандидатом будем продолжать сотрудничество и в других проектах оплата поэтапная , ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
подробности при перепискеHTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Дизайн интернет магазина бань и саунДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Приветствую друзья, SAUNAMIX домен saunamix.ru Нужен логотип c лозунгом для компании по строительству саун, турецких бань , и интернет-магазину по оборудованию для саун и сопутсвующих товаров! конкуренты ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад