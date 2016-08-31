RabotaS

Марина RabotaS

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Mishyas
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
8 лет назад
База e-mail дизайн-бюро, частных дизайнеров и архитекторов по г.Москве
все ок, все в срок, спасибо!
Всегда на связи, оплата в срок, приятно работать с такими заказчиками.
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Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Расшифровка аудио
Заказ был сделан раньше времени, доработки внесены быстро. Спасибо
Приятно работать с таким заказчиком, оплата произведена своевременно.
Ответный отзыв
Mark23
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
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Замечательный исполнитель! Всем полностью довольна. Всегда на связи, задание сдала в срок. Всем рекомендую!
Всегда доступно объясняет задание, в любой момент на связи. Оплату производить вовремя.
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