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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
8 лет назад
все ок, все в срок, спасибо!
Ответный отзыв
Всегда на связи, оплата в срок, приятно работать с такими заказчиками.
$6
10 баллов
9 лет назад
Заказ был сделан раньше времени, доработки внесены быстро. Спасибо
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком, оплата произведена своевременно.
$6
10 баллов
9 лет назад
Замечательный исполнитель! Всем полностью довольна. Всегда на связи, задание сдала в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Всегда доступно объясняет задание, в любой момент на связи. Оплату производить вовремя.