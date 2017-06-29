Наполнить блог записями, а также фотогалерею изображениями. Детали в лс.
База e-mail дизайн-бюро, частных дизайнеров и архитекторов по г.Москве
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Добрый день.
Необходимо собрать актуальные email дизайн-бюро, частных дизайнеров и архитекторов по по г.Москве.
Формат - excel.
Необходимые данные – e-mail, Ф.И.О. контакта и адрес сайта по возможности.
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