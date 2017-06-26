Контент-менеджер на постоянную работу

Ищем ответственную сотрудницу 20-50 лет с опытом работы копирайтером или журналистом на постоянную работу с вирусным контент-проектом для женщин, развлекательной тематики!

В обязанности соискательницы будет входить:

поиск вирусных новостей на зарубежных сайтах и сайтах конкурентов (список которых мы предоставим) рерайт этих статей, а с зарубежных источников – перевод и адаптация с их последующей публикацией. По объему это будет 14

публикаций в день: 5-7 статей, 3-4 статьи с фотоподборками и 4-5 анонсов видео (текст с описанием видеоролика на 2-3 абзаца) В выходной и праздничные дни 4 публикации.

Публиковать новость на сайте (здесь ничего сложного нет,сайт работает на Wordpress).

Требования

1. Предпочтение кандидатам с журналистским или филологическим образованием

2. Знание английского языка (необязательно, но это будет огромный плюс и значительное облегчение в работе)

3. Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность. Вы же понимаете, это будут читать сотни тысяч людей.

4. Умение писать яркие и привлекающие внимание заголовки, и умение подобрать к заголовку правильную картинку. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО И ИМЕЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ! Именно от этого зависит, состоится ли переход на сайт.

5. Если вы ищите временную подработку, даже не утруждайте себя заполнением заявки. Нам нужен ответственный сотрудник для постоянного сотрудничества, которого мы обучим всем тонкостям работы

График Понедельник-пятница, быть на связи в течении дня. Суббота и воскресение выходные. Новости на праздничные дни и выходные готовятся заранее. Время на работу вы регулируете сами. Можете сделать 60 публикаций за три дня, а остальное время отдыхать, а можете работать по 3-4 часа, но каждый день. Выбор за Вами.

Оплата

8 000 руб. в месяц на испытательный срок, который длится два месяца. Он может быть сокращен до того момента, как Вы начнете давать результат, но не дольше т.к. если результата нет, то мы прощаемся.

Если же мы с Вами сработаемся, то уровень заработной платы увеличится до 10 000 руб. ставки + бонусы (при серьезном подходе к работе 15 000 – 20 000 руб. реальная ЗП)

Если вас все устраивает, ответьте на вопросы:

1. Любите ли вы читать новости в интернете, как много проводите времени в соцсетях? (Этот вопрос ключевой, так как если вы этого не любите и вас это напрягает, то дальше можете не заполнять)

2. Какое у вас образование

3. Сколько времени в день вы готовы тратить на проект?4. Готовы ли вы работать в выходные?

5. Сможете ли вы быть в сети в рабочее время (Wiber, Scypeили Facebook)?

6. Есть ли опыт работы с Wordpress?

7. Уровень знания английского языка?

8. Умеете ли вы работать с изображениями: изменять размер,обрезать?

9. Есть ли у вас опыт в копирайтинге текста?

10. Готовы ли вы учиться и развиваться? Для нас важно, чтобы соискатель был замотивирован на карьерный рост.