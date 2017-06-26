Контент-менеджер на постоянную работу

Здравствуйте, Необходимо наполнить магазин на Etsy.com. (LovesSwimwear) Задача - добавление 20 новых товаров (текст на англ уже есть) и сео оптимизация этих товаров для продаж на этом портале.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем ответственную сотрудницу 20-50 лет с опытом работы копирайтером или журналистом на постоянную работу с вирусным контент-проектом для женщин, развлекательной тематики!
В обязанности соискательницы будет входить:
поиск вирусных новостей на зарубежных сайтах и сайтах конкурентов (список которых мы предоставим) рерайт этих статей, а с зарубежных источников – перевод и адаптация с их последующей публикацией. По объему это будет 14
публикаций в день: 5-7 статей, 3-4 статьи с фотоподборками и 4-5 анонсов видео (текст с описанием видеоролика на 2-3 абзаца) В выходной и праздничные дни 4 публикации.
Публиковать новость на сайте (здесь ничего сложного нет,сайт работает на Wordpress).
Требования
1. Предпочтение кандидатам с журналистским или филологическим образованием
2. Знание английского языка (необязательно, но это будет огромный плюс и значительное облегчение в работе)
3. Стилистическая, орфографическая и пунктуационная грамотность. Вы же понимаете, это будут читать сотни тысяч людей.
4. Умение писать яркие и привлекающие внимание заголовки, и умение подобрать к заголовку правильную картинку. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО И ИМЕЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ! Именно от этого зависит, состоится ли переход на сайт.
5. Если вы ищите временную подработку, даже не утруждайте себя заполнением заявки. Нам нужен ответственный сотрудник для постоянного сотрудничества, которого мы обучим всем тонкостям работы
График Понедельник-пятница, быть на связи в течении дня. Суббота и воскресение выходные. Новости на праздничные дни и выходные готовятся заранее. Время на работу вы регулируете сами. Можете сделать 60 публикаций за три дня, а остальное время отдыхать, а можете работать по 3-4 часа, но каждый день. Выбор за Вами.
Оплата
8 000 руб. в месяц на испытательный срок, который длится два месяца. Он может быть сокращен до того момента, как Вы начнете давать результат, но не дольше т.к. если результата нет, то мы прощаемся.
Если же мы с Вами сработаемся, то уровень заработной платы увеличится до 10 000 руб. ставки + бонусы (при серьезном подходе к работе 15 000 – 20 000 руб. реальная ЗП)
Если вас все устраивает, ответьте на вопросы:
1. Любите ли вы читать новости в интернете, как много проводите времени в соцсетях? (Этот вопрос ключевой, так как если вы этого не любите и вас это напрягает, то дальше можете не заполнять)
2. Какое у вас образование
3. Сколько времени в день вы готовы тратить на проект?4. Готовы ли вы работать в выходные?
5. Сможете ли вы быть в сети в рабочее время (Wiber, Scypeили Facebook)?
6. Есть ли опыт работы с Wordpress?
7. Уровень знания английского языка?
8. Умеете ли вы работать с изображениями: изменять размер,обрезать?
9. Есть ли у вас опыт в копирайтинге текста?
10. Готовы ли вы учиться и развиваться? Для нас важно, чтобы соискатель был замотивирован на карьерный рост.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Занимаемся производством мебели в стиле "под старину". Вот наш сайт(интернет магазин): [url=https://www.artrusichi.ru/]www.artrusichi.ru/[/url]. Нужно разместить объявления 150 полезных площадках для рекламы бизнеса (например вот эти [url=https://goo.gl/piwT9h]https://goo.gl/piwT9h[/url]) Текст объявления предоставим (презентация для образца во вложении) Мы нацелены на 4 группы клиентов: 1) кафе, рестораны, ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Подробное описаниеНайти информацию о всех проектах в отрасли blockchain и внести их в таблицу, заполнив необходимые поля.минимум 2000 шт. язык: английский, русскийНаполнение сайтовнет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Нужно изменить цены на объекты на многостраничном сайте на n-ную сумму в зависимости от категории Сайт без админ панели, нужно будет редактировать страницы через ftp Всего 150-160 объектов + 5 страниц с общей информацией об ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Сайт на БМ Шоп. Для начала нужно добавить 250 карточек. 4р карточка Фото, описание, цена копи/паст с сайта донора. Атрибуты, характеристики добавлять не надо. очень легкое добавление товаровНаполнение сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Ищу контент менеджера образовательного портала [url=https://need4study.com]https://need4study.com[/url] для локации - Украина [b]Обязанности:[/b] [list][*] Поиск и публикация контента образовательной тематики (статьи, новости) по Украине на украинском языке => минимум: 1 новость в день, 1 статья в неделю[*]Поиск и обновление информации ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим контент менеджер для корректировки артикулов на сайте. Работу необходимо сделать завтра. Оплата 5$ В час. Работы на несколько часов. В дальнейшем будет достаточно много уже несрочной работы по контенту сайта и eBay страницы.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разместить отзывы на Google Play. Оплата хорошаяНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Задание несложное. По инструкции. Идеально подходит для тех, у кого нет особого опыта. НО! Работаем только с грамотными ответственными людьми, с хорошим знанием письменного русского языка, с теми, кто не пропадает на неделю и ценит ...Наполнение сайтов51 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Наполнить форум, придать жизнь.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад