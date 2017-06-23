Наполнение форума.

Мы сделали интернет-магазин на основе готового решения. Теперь нам нужно разместить красивые изображения в каждую из категорий. Вот сюда: http://prntscr.com/fn5bqa Хорошо, если вы дизайнер и сможете сделать немного больше, чем просто найти и вставить соответсвуещее разделу изображения, ...