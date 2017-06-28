Нужно составить подборки шуток

Надо рассортировать шутки из группы https://vk.com/humorial по категориям:

1. шутки про школу

2. шутки про девушек (шутки про женщин)

3. шутки про детей

4. шутки про котов

5. шутки про погоду

6. шутки про друзей

7. шутки про работу

8. шутки про маму

9. шутки про русских (шутки про россию)

10. шутки про мужчин (шутки о парнях)

11. шутки про семью

12. шутки про отношения (шутки о любви)

13. шутки о сексе

То есть, идете сверху вниз и если видите, что какая-то шутка подходит в одну из указанных категорий, то копируете картинку и сохраняете в папочку с названием, соответствующим категории.

Одну и ту же шутку можно сразу в несколько папочек скопировать, если она подходит к нескольким категориям.

Шуток несколько сотен.

Сколько точно - сказать не могу.

Поэтому работу предлагаю оценивать по часам, затраченным на нее.

Напишите, пожалуйста, Ваши условия по цене часа работы на выполнение данной задачи.