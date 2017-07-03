Наполнение сайта на Joomla 3: прайсы в виде таблиц

ТРЕБОВАНИЕ: ============================== [list=1][*] Женщина; [*]Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом (от 1 года); [*]Умение грамотно и интересно писать; [*]Знание редактора WordPress, работать с фото: коллажи, изменить размеры и т.п.; [*]Умение искать информацию в сети; [*]Желательно образование, журналистика или филологическое; [*]Доступность в скайпе или по телефону; [*]Желание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЕСТЬ сайт на Joomla 3 drevenn.ru. Пиломатериалы.
НУЖНО обновить/ заменить ассортимент. Прилагаю прайс.
- Полок
- Вагонка липа
- Доска строганая
- Рейка строганая
- Брусок строганый
- Брус строганый
- Погонаж (доборные элементы)
Формат наполнения сделать как на vagonka-super.ru, т.е. сверху картинка товара + небольшое описание, ниже - цены.
Картинки взять с dreven.tilda.ws/#rec5224614, недостающие - в сети
ПРОШУ указать расценки, сроки, этапы оплаты.
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