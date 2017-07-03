Наполнение сайта на Joomla 3: прайсы в виде таблиц

$10
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок323 просмотра
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ЕСТЬ сайт на Joomla 3 drevenn.ru. Пиломатериалы.

НУЖНО обновить/ заменить ассортимент. Прилагаю прайс.

  - Полок

  - Вагонка липа

  - Доска строганая

  - Рейка строганая

  - Брусок строганый

  - Брус строганый

  - Погонаж (доборные элементы)

Формат наполнения сделать как на vagonka-super.ru, т.е. сверху картинка товара + небольшое описание, ниже - цены.

Картинки взять с dreven.tilda.ws/#rec5224614, недостающие - в сети

ПРОШУ указать расценки, сроки, этапы оплаты.

Joomla
6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Елена выполнила задачу в полном объёме + учла все пожелания в течении работы. Качеством доволен, буду сотрудничать и долее.
Все отлично. Приятный заказчик. Рада сотрудничеству.
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