Наполнение сайта на Joomla 3: прайсы в виде таблиц

Доброе время суток. Ищу человека который наполнит сайт готовым контентом, а так же:[list=1][*]Добавит картинки (как и где их брать укажу лично).[*]Выделит заголовки h2 и h3 (там где это не сделал копирайтер).[*]Составит Title и Description (инструкции ...