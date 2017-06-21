Наполнение сайта на Joomla 3: прайсы в таблицах

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок239 просмотров
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ЕСТЬ сайт на Joomla 3 drevenn.ru. Пиломатериалы.

НУЖНО обновить/ заменить ассортимент. Прилагаю прайс.

  - Полок

  - Вагонка липа

  - Доска строганая

  - Рейка строганая

  - Брусок строганый

  - Брус строганый

  - Погонаж (доборные элементы)

Формат наполнения сделать как на vagonka-super.ru, т.е. сверху картинка товара + небольшое описание, ниже - цены.

Картинки взять с dreven.tilda.ws/#rec5224614, недостающие - в сети

ПРОШУ указать расценки, сроки, этапы оплаты.

Начать нужно сегодня/завтра.

Ищу долгосрочного сотрудничества.

Joomla
7 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
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