Заполнение характеристик материалов на сайте

Агенству недвижимости нужно разместить объявления об объектах. Фотографии предоставим. Нужно: - посмотреть как делают конкуренты; - выбрать лучшие фотографии; - написать или заказать качественный продающий текст; - разместить объявления на n1 и avito;
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо заполнить характеристики материалов на сайте.
Детально расписано в файле.
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