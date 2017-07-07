Добавить статьи из doc в html

Есть 15 статей в doc-файлах. Статьи около 5-8 тыс знаков. В статьях могут быть картинки (редко), таблицы.

Нужно контент перенести в html-вид, без мусора, т.е. сделать вида

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Заголовок

текст

текст

текст

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Без всяких ненужных стилей, span и т.п. В статье будут подзаголовки, внутренние ссылки типа

Работа периодическая, т.е. интересует человек, который мог бы сделать сейчас работу, и с которым можно сотрудничать в дальнейшем, когда еще такая работа периодически будет.

Интересует ваша цена за 15 статей и сроки.

Будет выслан 1 тестовый файл, чтобы посмотреть, насколько аккуратно вы можете перенести все.

Спасибо.