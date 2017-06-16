Поиск и публикация отзывов

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок162 просмотра
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Ребята, разыскивается человек, который готов будет искать отзывы на активные туры!

Необходимо добавить общие отзывы на каждого организатора представленного на сайте camplike.ru. Публикуемые отзывы попадают в карточки кэмпов (пример), а также в карточку самого организатора (пример).  Всего на сайте camplike представлено 109 организаторов, отзывы о каждом из которых необходимо добавить систему. При добавление отзывов существует ряд правил:

  • Для каждого необходимо добавить от 2 до 5 отзывов (сколько получится найти)
  • Отзывы ищем на английском или русском языке (на французском, иврите, немецком и пр НЕ добавляем).
  • Добавляем не только хорошие отзывы, но и плохие. Желательно добавить разные (но тут как получится найти). НО! Хороших должно быть больше в рамках одного организатора!
    • Например, если добавляете 5 отзывов, то может быть 1 плохой, 1 средний и 3 хороших.
Есть очень удобная админка по добавлению отзывов, а также подробная инструкция. Доступы после выбора исполнителя.

Бюджет, примерно 5 рублей за отзыв (договоримся о точном бюджете с исполнителем), всего нужно около 500 отзывов. На сбор одного уходит от 2 до 5 минут. 

7 лет назад
tsvetkov-roman
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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