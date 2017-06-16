Поиск и публикация отзывов

Перенести информацию в excel. Нужны: название, фото, код, текстовое описание [url=https://cargolift39.ru/g3377303-dhollandia-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3377303-dhollandia-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3353307-bar-cargolift-zapasnye]https://cargolift39.ru/g3353307-bar-cargolift-zapasnye[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3377295-zepro-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3377295-zepro-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3388092-dautel-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3388092-dautel-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g7001460-anteo-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g7001460-anteo-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3388103-soerensen-zapasnye-chasti]https://cargolift39.ru/g3388103-soerensen-zapasnye-chasti[/url] [url=https://cargolift39.ru/g3388107-mbb-palfinger-hubfix]https://cargolift39.ru/g3388107-mbb-palfinger-hubfix[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребята, разыскивается человек, который готов будет искать отзывы на активные туры!
Необходимо добавить общие отзывы на каждого организатора представленного на сайте camplike.ru. Публикуемые отзывы попадают в карточки кэмпов (пример), а также в карточку самого организатора (пример). Всего на сайте camplike представлено 109 организаторов, отзывы о каждом из которых необходимо добавить систему. При добавление отзывов существует ряд правил:
- Для каждого необходимо добавить от 2 до 5 отзывов (сколько получится найти)
- Отзывы ищем на английском или русском языке (на французском, иврите, немецком и пр НЕ добавляем).
- Добавляем не только хорошие отзывы, но и плохие. Желательно добавить разные (но тут как получится найти). НО! Хороших должно быть больше в рамках одного организатора!
- Например, если добавляете 5 отзывов, то может быть 1 плохой, 1 средний и 3 хороших.
Бюджет, примерно 5 рублей за отзыв (договоримся о точном бюджете с исполнителем), всего нужно около 500 отзывов. На сбор одного уходит от 2 до 5 минут.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется контент менеджер для наполнения сайта на Вордпресс. Тематика "Развлекательная". Много картинок. Работа с картинками (скачивание, обработка) - это делается массово в течении 1 минуты. Научу. [b]В обязанности входит: [/b] 1. Публикация материала на сайте. (копипаст) Написание заголовка, ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день Требуется контент-менеджер с хорошим опытом в публикации и оформлении материалов. Тематика статей - туризм, Азия. Блог на английском языке. Поэтому крайне желательно - знание английского на среднем уровне. Вам нужно будет: 1) Найти соответствующие картинки в Интернет + редактирование ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
необходимо будет произвести следующий состав работ:- создание тестовой копии сайта [url=http://buketi.ru/]http://buketi.ru/[/url] на нашем сервере- создание тестовой копии сайта [url=http://138.201.206.174/]http://138.201.206.174/[/url] на вашем сервере- экспортирование информационных блоков из типа "Каталоги", а именно:информационный блок "Подарки к букету"информационный блок "Цветы"экспортирование информационных блоков из ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
добрый день! нужно заполнить сайт . и его продвигатьНаполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад
На проект для наполнения каталога (копипаст) ищем исполнителя. Система 1С-Битрикс. Наличие сертификата прохождения курса контент-менеджер 1С-Битрикс будет плюсом. Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Все товары введены, нужно добавить описание и фото Оплата в концеНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Требуется добавить картинки и видео в материалы на [b]ИНФОРМАЦИОнном сайте[/b]. Тематики: дети, рецепты. Оплата 5 рублей за фото и 5 рублей за видео. В итоге материал выходит на [b]70-110 рублей[/b]. К картинкам прописывается альт и ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
1. В раздел фотогаллерея загрузить фотографии. 2. В раздел Новости загрузить тесты с фото. 3. В раздел Туры краткую инфо. 4. В раздел Группа - фото музыкантов и краткое описание.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно наполнить каталог тату оборудования, взять с текстовой части и расфасовать в нужные поля значения. Сохранить по одному фотку на комп и залить. (копи паст). Работа в windows приложении.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт6 лет назад