Наполнить сайт

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Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок366 просмотров
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Нужно наполнить каталог тату оборудования, взять с текстовой части и расфасовать в нужные поля значения. Сохранить по одному фотку на комп и залить. (копи паст). Работа в windows приложении.

  

7 лет назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад