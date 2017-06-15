Вдумчивое размещение статей на нескольких сайтах

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки140 просмотров
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 Необходимо креативное оформление статей строго по всем пунктам ТЗ. Детальное обсуждение и вопросы в ЛС.

7 лет назад
goodwin79
Рустам 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Atanasius
Алексей 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$100
3 дня
Рекомендую Алексея как отличного специалиста.
Спасибо за сотрудничество! Работаем продолжительное время. Несомненно, Рустам - один из самых лучших адекватных и серьезных Заказчиков (с большой буквы)!
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