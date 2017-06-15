Вдумчивое размещение статей на нескольких сайтах

Нужно заполнять сайт по металлоконструкциям. Сайт сделан на Joomla. Адрес сайта: http://www.kmk-m.ru Основные требования: - знание html, css - базовые знания Photoshop (добавление водяного знака на картинку, обрезка картинки и т.д.) Алгоритм работы: Я даю текст, по возможности даю картинки, даю прайс-лист ...
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Необходимо креативное оформление статей строго по всем пунктам ТЗ. Детальное обсуждение и вопросы в ЛС.
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