Вдумчивое размещение статей на нескольких сайтах

Ищем КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА и РЕДАКТОРА СТРАНИЦЫ в ФЕЙСБУК. [b]Ежедневные задачи:[/b] - поиск в сети или на Facebook популярных среди пользователей публикаций. - публикация их на сайте WordPress 1 в 1. Копипаст. - нахождение и публикация на странице Facebook фото и видео. [u]Важно!!![/u] В ...