Подобрать сервер для 1С УТ 11. 100 пользователей, база 40-80 Гб

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Необходимо рассчитать и подобрать сервер, либо готовый вариант либо по комплектующим, который бы смог справится с такой нагрузкой + еще был бы запас производительности.

Необходимо предоставить информацию где купить сервер.

Перечисление комплектующих.

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7 лет назад
stasiva
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
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