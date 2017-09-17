Нужен контент менеджер или команда контент менеджеров!

Нужно полностью заполнить карточки товара: правильные характеристики ( в файле), так же помимо характеристик нужно: фото, видео, инструкции ( предоставляем). Важно: понимать что это самостоятельный поиск по конкурентам и Гуглу ( по фото); аккуратность и внимательность!

Стоимость одной карточки 10 рублей

Все отношение по пост оплате

Тестовый период 50 карточек, далее по пост оплате или 50/50 от 500 карточек! В магазине более 100 000 карточек!