Контент менеджер для наполнения интернет магазинов

Что делать:

Наполнение интернет магазинов в ру сегменте товарами с китайских сайтов (работа с онлайн переводчиком), проставление цен, характеристик, составление описаний к товарам, написание и размещение сео текстов.

Требования к кандидату:

- не пропадать, в рабочее время быть всегда на связи (скайп, телефон) - основное требование!!!

- быстрообучаемость, усидчивость, аккуратность

- высокая работоспособность (я постоянно мониторю в течении рабочего дня ход выполнения работы, отлынивать не получится, если не уверены - не тратьте ни свое, ни мое время)

- опыт работы копирайтером

- минимальные знания фотошоп (обрезать, удалить текст с фото), если не знаете - научу

- уверенный пользователь ПК

Условия работы:

- удаленная работа 5 дней в неделю по 4 часа в день (полставки), все это время непрерывно быть онлайн, начинать можно в промежутке с 10-14 по Москве, выходные обговариваем заранее

- оплата - еженедельно, первую неделю - ежедневно

- в течении рабочего дня ставлю микрозадачи, контролирую ход их выполнения, всегда онлайн, можно спросить, если что-то не понятно

Условия приема:

- Собеседование в скайп

- Выполнение тестового задания

Оплата:

10.000р в месяц (полставки), 4 часа в день, 5 дней в неделю. Возможен переход на полную ставку