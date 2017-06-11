[table] Необходимо добавить товары на сайт интернет-магазина для художников. Я предоставляю эксель файл с названиями, артикулами, ценами, коротким описанием, прямые ссылки на часть фотографий, ссылку на облако / архив / фтп с фото всех товаров. Что требуется ...
Контент менеджер для наполнения интернет магазинов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что делать:
Наполнение интернет магазинов в ру сегменте товарами с китайских сайтов (работа с онлайн переводчиком), проставление цен, характеристик, составление описаний к товарам, написание и размещение сео текстов.
Требования к кандидату:
- не пропадать, в рабочее время быть всегда на связи (скайп, телефон) - основное требование!!!
- быстрообучаемость, усидчивость, аккуратность
- высокая работоспособность (я постоянно мониторю в течении рабочего дня ход выполнения работы, отлынивать не получится, если не уверены - не тратьте ни свое, ни мое время)
- опыт работы копирайтером
- минимальные знания фотошоп (обрезать, удалить текст с фото), если не знаете - научу
- уверенный пользователь ПК
Условия работы:
- удаленная работа 5 дней в неделю по 4 часа в день (полставки), все это время непрерывно быть онлайн, начинать можно в промежутке с 10-14 по Москве, выходные обговариваем заранее
- оплата - еженедельно, первую неделю - ежедневно
- в течении рабочего дня ставлю микрозадачи, контролирую ход их выполнения, всегда онлайн, можно спросить, если что-то не понятно
Условия приема:
- Собеседование в скайп
- Выполнение тестового задания
Оплата:
10.000р в месяц (полставки), 4 часа в день, 5 дней в неделю. Возможен переход на полную ставку
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