Выкачать все фото из директори.

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выкачать все фото из категории:http://www.kckelectro.ru/KSKSITEPICS/Pictures/ArticlesPhotos/

вот,например, фото, которая там лежит: http://www.kckelectro.ru/KSKSITEPICS/Pictures/ArticlesPhotos/V1008-5.jpg

у меня есть excel файл где есть ссылки ко всем фоткам в этой директории - его смогу отправить. доступа к ftp нет 

7 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
7 лет назад
$2
1 день
Очень быстро! Спасибо!
Отличный заказчик: вежливый, доброжелательный в общении, четкая постановка задачи, быстрая оплата. Хорошая рабочая атмосфера. Рекомендую к сотрудничеству как образец заказчика.
  • Похожие заказы

  • Добавление текстов в оригинальные тексты

    Добрый день. Необходимо занести тексты в оригинальные тексты в яндекс вебмастер. Сайтов 50 и больше. Текстов на сайтах от 100 до 300, где-то может быть больше. Работа механическая: копировать - вставить, копировать - вставить. Такую работу сможет сделать любой. Срок ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка SuiteCRM

    Есть инсталляция SuiteCRM. Надо настроить ее под нужды заказчика. 1. Настройка стандартных таблиц - переименовать таблицы, колонки, добавить новые колонки. 2. Импорт данных из экселя в таблицы. 3. Убрать ненужные пока пункты меню, может, добавить или переименовать пункты меню. Конкретика ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать информацию с сайта - карты

    Информация: Есть сайт Московской патриархии - http://map.patriarhia.ru/?map=45.04022,38.976,10&amp;t=0  На карте содержаться все действующие церкви на территории России и стран СНГ.  Порядка 14 000 приходов.  Если кликнуть на церковь - появится адрес церкви, e-mail и номер телефона Что нужно: Собрать  e-mail и номера ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина велосипедов велосипедами

    Необходимо "забить" интернет-магазин товарами, тематика велосипеды. Добавляем описание (копипаст), ключевые слова (копипаст) и заполняем характеристики (копипаст из поля в поле), фотографии добавлять не нужно. Стоимость добавления одной позиции - $0.11. Позиций около 150.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Подобрать контент и наполнить сайт на wordpress

    Адрес сайта: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/ ВАЖНО! контент для сайта (фотки и тексты) нужно собрать с сайтов такой же ниши, потом тексты будем рерайтить, так что ваша карма будет чиста) Нужно наполнить страницы услуг контентом и фотками. Одна страница для примера заполнена: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/kuritelnye-komnaty/ Там ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно наполнить сайт

    Приветствую! Нужно наполнить обычный файловый сайт без движка по фтп. В основном надо сделать таблички в коде и размножить их по страничкам. От вас цена за день работы, присутствие в skype или ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнение характеристик товара в таблицах Excel

    Здравствуйте,   Нужны несколько ответственных исполнителей для заполнения технических характеристик в Excel.    На данный момент в работе детские товары на пару месяцев работы.    Цена от 27 до 67 руб. за 1 позицию в зависимости от сложности.  Оплата на Вебмани, Киви, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Откорректировать 126 статей в блоке WP с целью удаления внешних ссылок

    Сайт best-prezent.ru. На нем размещено порядка 126 статей с текстовыми ссылками внешними внутри. Задача - удалить эти внешние ссылки, иногда удалить абзацы с этими ссылками - т.е. чтобы статьи остались нормальными, но без внешних ссылок. Предлагайте ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад