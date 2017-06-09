Подобрать контент и наполнить сайт на wordpress

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки244 просмотра
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Адрес сайта: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/

ВАЖНО! контент для сайта (фотки и тексты) нужно собрать с сайтов такой же ниши, потом тексты будем рерайтить, так что ваша карма будет чиста)

Нужно наполнить страницы услуг контентом и фотками.

Одна страница для примера заполнена: http://xn--e1akdmafhcj1a.su/kuritelnye-komnaty/

Там от админки мало что есть, ни виджетов, ничего, голый html: http://clip2net.com/s/3LbNned

По образу и подобию надо создать и наполнить все страницы услуг (17 штук):

Стеклянные перегородки

Офисные перегородки

Трансформируемые перегородки

Витражное остекление

Безрамное остекление

Остекление витрин

Остекление автосалонов

Остекление торговых центров

Трансформируемые перегородки

Системы контроля доступа (турникеты)

Стойки ресепшн

Душевые кабины

Сантехнические кабины

Противопожарные конструкции

Ограждения

Входные группы

Стеклянные двери

ВАЖНО! контент для сайта (фотки и тексты) нужно собрать с сайтов такой же ниши, потом тексты будем рерайтить, так что ваша карма будет чиста)

Всего 17 страниц, сделать надо до вторника (13 июня) включительно.

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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