Редактор (рерайтер, копирайтер) на постоянную основу

Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!

Работа заключается в поиске вирусных новостей, рерайте и их публикации. В день будет 12 публикаций: 5-7 статей, 4-5 видео анонсов, 1-2 фотоподборки. Также 5 картинок: статусы, смешные/красивые фото…

Обязанности

1. Искать вирусные новости. Первое время будете находить у конкурентов с помощью специального сервиса. Там все просто и время экономит.

2. Делать рерайт/копирайт статей. Большие статьи можно не уникализировать. Но не менее 80% публикаций должны быть уникальными. По объему текста – можете ознакомиться у страницы конкурента (внизу). Просмотрите публикации на странице за день (у них больше, у нас 12) и будете иметь представление.

3. Писать яркий, привлекающий внимание заголовок, при необходимости подобрать картинку. Это КЛЮЧЕВОЕ! От этого зависит состоится ли переход на сайт.

4. Публиковать новость на сайте (в публикации ничего сложного, сайт работает на Wordpress, каких-либо знаний для работы с ним не надо).

5. Делать анонс новости на Facebook странице. Все просто и быстро.

Требования

1. Опыт. Обязателен опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом. Если есть профиль на бирже копирайтеров/рерайтеров – это плюс. Укажите его в заявке.

2. Образование. Предпочтительно журналистское или филологическое.

3. Знание английского языка (необязательно, но это будет огромный плюс Вам) Свой уровень пишите в заявке.

4. Грамотность. Стилистическая, орфографическая, пунктуационная.

5. Серьезность.Нужен ответственный человек для постоянного сотрудничества. Поэтому вакансия не подойдет людям, которые просто ищут временную подработку.

График

Понедельник-пятница. Суббота и воскресение выходные. Новости на праздничные дни и выходные готовятся заранее.

Время на работу будет зависеть в большей степени от Вашего уровня рерайта/копирайта. Все объясним и покажем.

Оплата

12 000 руб. в месяц + бонусы (растущие с развитием проекта)

Конкуренты

Сайт lemurov.net/

Страница на facebook www.facebook.com/lemurov....

Этапы отбора

1. Вопросы.

2. Тестовые задания. Придумать яркие. привлекающие внимание, кликабельные заголовки и описания к видео.