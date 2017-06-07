Внести основные данные о покупателях в базу e-mail рассылки

$20
Наполнение сайтовЗакрыт11 заявок230 просмотров
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У нас есть база покупателей, о которой есть информация, но она не внесена в платформу. Около 5000 человек.

Отправлю онлайн-инструкцию, как делать.

Работа 2 полных рабочих дня.

7 лет назад
VikRomanova
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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