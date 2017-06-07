Вордпресс. Добавить с сайта донора 50 товаров: добавить[list][*]фото - задав им опред. название по шаблону[*]атрибуты[*]цену[*]параметры[*]опред. урл[*]описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).[/list]
Внести основные данные о покупателях в базу e-mail рассылки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть база покупателей, о которой есть информация, но она не внесена в платформу. Около 5000 человек.
Отправлю онлайн-инструкцию, как делать.
Работа 2 полных рабочих дня.
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