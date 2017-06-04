Размещение обьявлений на Авито Avito

Основная задача это составление грамотных названий для видео на английском языке и загрузка их на сайт. Уровень оплаты - до $30 в день на PayPal. Особенно важно: [list][*]Высокая скорость интернет. [*]Не менее 200 Гб места на компьютере. [*]Аккуратность в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить порядка 20 обьявлений о сдаче квартир посуточно в разделе недвижимость Мрсква с гарантией, что не забанят.
Сделать переадресацию звонков на указанный тел номер.
Пишите опыт подобной работы, цену за размещение.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Мне нужен помощник КМ, для размещения 15-20 статей. Необходимы знания WP и ФотоШопа (небольшие). Ответственность, аккуратность и желание сделать свою работу красиво. "И так сойдет" - не пойдет! Есть подробнейшая инструкция как и что делать, скину ее. Если ...Завершен7 лет назад
добрый день. Необходимо наполнение контента- картинками. Ассортимент порядка 50000 товаров в среднем каждый товар должен иметь по 3-4 картинки. Направление сантехника. Какова стоимость выполнения работ?Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт без админки. Внести правки: 1. На одной из страниц разместить ссылку на подраздел (аксессуары) + вставить видео 2. Добавить фотографии продукции ( 4 цвета исполнения) 3. Обновить характеристики 4. Во вновь созданном разделе "Аксессуары" разместить информацию ( фото+характеристики) 5. ...Завершен7 лет назад
- $10
Добрый день. Требуется к каждому товару подобрать верный штрих-код EAN номер. Товаров 163. Задача: 1. Октрыть Файл https://goo.gl/EtmgXA (ссылка на гугл докс) 2. Открыть поисковик (google к примеру) и найти там штрих-код для каждого товара. 3. Скопировать найденный штрих код в ...Завершен7 лет назад
Опишу как можно подробней, чтобы вопросов было поменьше: 1. Работа - 6 часов в день, 5 раз в неделю по будням. Как минимум 4 часа нужно быть в рабочее время с 9 до 16 часов мск, ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимы яркие, эмоциональные, продающие тексты для сайта фитнес-клуба. В дальнейшем планируется сотрудничество для наполнения официальных групп в социальных сетях, СМИ и блогах. Пишите скайпыНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется заполнение карточек товаров Инфа с сайтов поставщиков (ссылки дам), что-то есть скаченное уже Прикладываю примерный ТЗ, который поправится когда будет выбран исполнитель: [url=http://dalance.ru/redir.php?url=http%3A%2F%2Fdropmefiles.com%2FNzYBm]http://dropmefiles.com/NzYBm[/url] Указывайте цену за карточку. Заполнение в визульном редакторе CMS_s3 от мега групп ( инструкция в word). 600+ ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно поддержать лайком/комментарием некоторые посты в группе ВКонтакте. У вас должен быть реальный аккаунт ВК. Ссылку на группу сброшу в личку:)Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо перенести 500-600 товаров с опенкарт (доступ к донору имеется) на wp Поля для заполнения: 1. название + модель 2. фото 2 шт 3. Описание (одинаковое везде) 4. тайтл (по шаблону) 5. кейвордс (по шаблону) 6. дискрипшн (по шаблону) + привязка к категории и ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад