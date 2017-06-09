Правки на сайте через БД

Сайт без админки. Внести правки:

1. На одной из страниц разместить ссылку на подраздел (аксессуары) + вставить видео

2. Добавить фотографии продукции ( 4 цвета исполнения)

3. Обновить характеристики

4. Во вновь созданном разделе "Аксессуары" разместить информацию ( фото+характеристики)

5. Закачать прайс ( через фтп)+поправить цены в разделе.

6. Заменить один из разделов на Главной другой информацией(картинка+ название раздела) и наполнить раздел соответствующей информацией + 13 подразделов (картинка и характеристики)

От вас:

- адекватно оценить задачу. По времени сейчас оцениваю в районе 4-5 часов.