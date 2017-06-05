Требуется редактор. Необходимо разместить 50 текстов.

Требуется редактор, который может через биржи Etxt и Адвего найти рерайтеров для написания 50 текстов по цене 15 руб за 1000 знаков б/п.

Тематика статей простая - сочинения для школьников (более подробно опишу

кандидату). Средний объем текстов - 2500 знаков. Готов оплачивать

редактору 30 руб. за сочинение. Сумма лично редактору! Рерайтеры

работают за отдельную цену.

Итого 50 текстов по 30руб. = 1500руб.

Работать нужно будет через мои аккаунты.

Задача редактора:

1. Отбор кандидатов, нужно отобрать штук 10 и дать им тестовые задания.

2. Нужно проверить (на информативность, достоверность,

ошибки разного рода) эти тестовые работы и при необходимости отправить на

доработку.

3. Организовать таким образом написание всех текстов, копирайтеры могут

"отваливаться", их нужно заменять.

4. На выходе получаем тексты для передачи контент менеджеру.

5. Передаем тексты КМ и после их внесения на сайт проверяем. Оплата КМа

за статью, так же 30р. (в сочинениях оформления минимум).

5.1 Если готовы сами быть КМ могу рассмотреть и данный вариант.

6. Отправляем отчет в конце дня по результатам работы - и получаете $ за выполненную работу.

Подробную инструкцию предоставлю.

Оставляйте скайп, опишите есть ли опыт работы редактором или копирайтером,

также работали ли в бирже Etxt или Адвего?