Размещение информации

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$7
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Вордпресс. 

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  • описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).
4 года назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
chevrik
Жанна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$7
2 дня
Жанна выполнила задание согласно ТЗ. Приступила к задаче оперативно. Сроки исполнения задачи вполне устроили. Быстро разобралась в нюансах, с которыми ранее не сталкивалась, самостоятельно. Общение вежливое. Приятно было посотрудничать, спасибо за проделанную работу. Будем еще обращаться.
Екатерина, замечательный заказчик... Понятное ТЗ, приятное общение... Быстрая проверка и оплата. С удовольствием поработала бы еще...
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