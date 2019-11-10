Размещение информации

Для шаблона на wordpress требуется настроить вход на сайте через соц.сеть facebook. Видео инструкция прилагается на англ языке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вордпресс.
Добавить с сайта донора 50 товаров:
добавить
- фото - задав им опред. название по шаблону
- атрибуты
- цену
- параметры
- опред. урл
- описание (донор на анг. Языке. Переводим через гугл переводчик на укр., текст следует вычитать на ошибки перевода).
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