Размещение информации

Надо скачать с Инстаграм видео о маникюре и макияже. Условия добавления видео: - Название видео - Начать описание с Названия видео. + добавить Название видео в конце - Ссылки на соцсети. (добавить в описание Подписывайтесь на наш канал) - Теги: Названия ...