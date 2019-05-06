chevrik

Жанна chevrik

 
48 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Контент-менеджер

Опыт работы контент-менеджером - с 2008 года:

  • добавление новых и редактирование существующих товарных позиций;
  • добавление описаний и характеристик товаров;
  • подбор, добавление и редактирование фото;
  • самостоятельный поиск и анализ информации для размещения на сайте;
  • написание и оформление статей/новостей для сайта;
  • размещение контента в соцсетях.
Умение работать во многих системах управления  CMS, как с популярными, так и с самописными. Опыт в написании и редактировании статей под SEO-запросы. Работа с копирайтерами - их поиск, 

проверка текстов, составление ТЗ.

 

HTML, BBCODE - базовые знания (на достаточном уровне для форматирования материала)

 

Опыт работы с фоторедакторами - PhotoInstrument, ACDSeePRO, FotoScape

 

Ответственная, коммуникабельная, исполнительная, усидчивая, способная к обучению,

индивидуальный подход к каждому проекту.

Заинтересована в длительном сотрудничестве!

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$40
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$39
10 баллов
3 года назад
Наполнение интернет-магазина
Все отлично. Рекомендую. Исполнитель всегда на связи. Все четко.
Юлия замечательный заказчик. От сотрудничества остались только положительные эмоции... С удовольствием, поработаю еще
Ответный отзыв
Freeman_pro
43 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Отредактировать карточки отелей
Рекомендую к сотрудничеству
Прекрасный заказчик! Чётко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$7
10 баллов
4 года назад
Размещение информации
Жанна выполнила задание согласно ТЗ. Приступила к задаче оперативно. Сроки исполнения задачи вполне устроили. Быстро разобралась в нюансах, с которыми ранее не сталкивалась, самостоятельно. Общение вежливое. Приятно было посотрудничать, спасибо за проделанную работу. Будем еще обращаться.
Екатерина, замечательный заказчик... Понятное ТЗ, приятное общение... Быстрая проверка и оплата. С удовольствием поработала бы еще...
Ответный отзыв
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$42
10 баллов
5 лет назад
Наполнение магазина товарами (+ картинки)
Работа идет, все в порядке
Очень адекватный заказчик.. Всегда на связи..
Ответный отзыв
Imperatritca
Ольга 
58 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$47
10 баллов
7 лет назад
Нужно перелить около 500 товаров на сайт, кот. работает на Битриксе
Жанна – очень старательный и внимательный исполнитель, который не пропустит ни одну деталь. Ответственная, переживает за работу, приятна в общении. Продолжаем совместную работу
Ольга замечательный заказчик. Всегда на связи, оперативно дает информацию, подсказывает. Рекомендую
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
5 отзывов
$5/час
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