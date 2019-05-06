Контент-менеджер
Опыт работы контент-менеджером - с 2008 года:
- добавление новых и редактирование существующих товарных позиций;
- добавление описаний и характеристик товаров;
- подбор, добавление и редактирование фото;
- самостоятельный поиск и анализ информации для размещения на сайте;
- написание и оформление статей/новостей для сайта;
- размещение контента в соцсетях.
проверка текстов, составление ТЗ.
HTML, BBCODE - базовые знания (на достаточном уровне для форматирования материала)
Опыт работы с фоторедакторами - PhotoInstrument, ACDSeePRO, FotoScape
Ответственная, коммуникабельная, исполнительная, усидчивая, способная к обучению,
индивидуальный подход к каждому проекту.
Заинтересована в длительном сотрудничестве!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$39
10 баллов
3 года назад
Все отлично. Рекомендую. Исполнитель всегда на связи. Все четко.
Ответный отзыв
Юлия замечательный заказчик. От сотрудничества остались только положительные эмоции... С удовольствием, поработаю еще
$10
10 баллов
4 года назад
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Чётко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую.
$7
10 баллов
4 года назад
Жанна выполнила задание согласно ТЗ. Приступила к задаче оперативно. Сроки исполнения задачи вполне устроили. Быстро разобралась в нюансах, с которыми ранее не сталкивалась, самостоятельно. Общение вежливое. Приятно было посотрудничать, спасибо за проделанную работу. Будем еще обращаться.
Ответный отзыв
Екатерина, замечательный заказчик... Понятное ТЗ, приятное общение... Быстрая проверка и оплата. С удовольствием поработала бы еще...
$42
10 баллов
5 лет назад
Работа идет, все в порядке
Ответный отзыв
Очень адекватный заказчик.. Всегда на связи..
$47
10 баллов
7 лет назад
Жанна – очень старательный и внимательный исполнитель, который не пропустит ни одну деталь. Ответственная, переживает за работу, приятна в общении. Продолжаем совместную работу
Ответный отзыв
Ольга замечательный заказчик. Всегда на связи, оперативно дает информацию, подсказывает. Рекомендую
Наполнение сайтов
5 отзывов
$5/час
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