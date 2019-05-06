Контент-менеджер

Опыт работы контент-менеджером - с 2008 года:

добавление новых и редактирование существующих товарных позиций;

добавление описаний и характеристик товаров;

подбор, добавление и редактирование фото;

самостоятельный поиск и анализ информации для размещения на сайте;

написание и оформление статей/новостей для сайта;

размещение контента в соцсетях.

Умение работать во многих системах управления CMS, как с популярными, так и с самописными. Опыт в написании и редактировании статей под SEO-запросы. Работа с копирайтерами - их поиск,

проверка текстов, составление ТЗ.

HTML, BBCODE - базовые знания (на достаточном уровне для форматирования материала)

Опыт работы с фоторедакторами - PhotoInstrument, ACDSeePRO, FotoScape

Ответственная, коммуникабельная, исполнительная, усидчивая, способная к обучению,

индивидуальный подход к каждому проекту.

Заинтересована в длительном сотрудничестве!