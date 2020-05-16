Freeman_pro

Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить в открытых источниках. ...
- $10Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить в открытых источниках. От вас нужна грамотность и внимательность, ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Вам необходимо собрать и проконтролировать работу команды по контент-менеджменту и рерайту. Организовать работу по заполнению 500 карточек санаториев: фотографии объекта, уникальные тексты с описанием, способы проезда, фотографии номеров и цены, ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт5 лет назад