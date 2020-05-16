Freeman_pro

Денис Фриман Freeman_pro

 
44 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отредактировать карточки отелей

    $10

    Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить в открытых источниках. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отредактировать карточки отелей

    $10

    Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отредактировать карточки отелей

    $10

    Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отредактировать карточки отелей

    $10

    Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить в открытых источниках. От вас нужна грамотность и внимательность, ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Организовать и проконтролировать наполнение сайта информацией

    Здравствуйте. Вам необходимо собрать и проконтролировать работу команды по контент-менеджменту и рерайту. Организовать работу по заполнению 500 карточек санаториев: фотографии объекта, уникальные тексты с описанием, способы проезда, фотографии номеров и цены, ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

chevrik
Жанна 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Отредактировать карточки отелей
Прекрасный заказчик! Чётко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству
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