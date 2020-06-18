Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов. Пишите стоимость за одну карточку, не ...
Отредактировать карточки отелей
Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте.
Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно
находить в открытых источниках.
От вас нужна грамотность и внимательность, поэтому свой отклик на
задание вы начнете с суммы чисел пять плюс два и краткого изложения на
один абзац, почему вы сделаете эту работу лучше других.
За час реально заполнить 15-20 карточек.
Что конкретно нужно сделать:
1. Фотографии:
1.1 Удалить некачественные и неподходящие фото
1.2 Выбрать три фотографии, которые будет отображаться как презентационные. 1.3 Если фотографий, меньше 10 - загрузить новые.
2. Youtube. Найти качественное снятое видео об объекте и вставить на него ссылку
3. Добавить электронную почту санатория, профилактория.
4. Если в почтовом адресе не указан индекс - вписать.
5. Верифицировать две ссылки (подробнее укажу в инструкции). Пришлю ван подробный скринкаст (длина видео 25 минут), в котором, очень подробно, показываю что и куда нужно нажимать, и подробно объясняю по каждому пункту.
Уже после 5-ой заполненной карточки, вы будете заполнять карточку за 3-5 минут (в зависимости от ваших способностей).Кол-во необходимых карточек более 500.
В тестовой задаче участвует 50 тестовых карточек. (3-4.5 часа, внимательной, работы).
По выполнению принимаем решение о сотрудничестве и дальнейшем предоставлении объема работы.
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