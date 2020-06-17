Заполнение контента

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Закрыт25 заявок626 просмотров

Нужно заносить контент (картинки+текст+пдф) к товару интернет-магазина https://dron.1-tech.com.ua/. Брать с донорского сайта https://flytechnology.ua/.

Предлагайте вашу цену.

Товаров очень много.

5 лет назад
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