Парсинг, выставление атрибутов, разбивка по категориям

Вебсайт на опенкарт. Модуль Автоматическаяобработка прайс-листов. Необходимо спарсить с указанных сайтов необходимые категории товаров, у товаров разных производителей в одной категории свести атрибуты для фильтра к базовым. Результат - Эксель файл готовый к заливке модулем. Есть уже спарсенные файлы для обработки. Большое колво товаров - от 10тыс.