Парсинг, выставление атрибутов, разбивка по категориям

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки608 просмотров

Вебсайт на опенкарт. Модуль Автоматическаяобработка прайс-листов. Необходимо спарсить с указанных сайтов необходимые категории товаров, у товаров разных производителей в одной категории свести атрибуты для фильтра к базовым. Результат - Эксель файл готовый к заливке модулем. Есть уже спарсенные файлы для обработки. Большое колво товаров - от 10тыс.  

Opencart
5 лет назад
Andy_325
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