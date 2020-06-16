Нужно: Создать разделы каталога Распределить в них товары Создать страницы с товарами Создать футер меню и отдельные меню на страницах
Парсинг, выставление атрибутов, разбивка по категориям
Вебсайт на опенкарт. Модуль Автоматическаяобработка прайс-листов. Необходимо спарсить с указанных сайтов необходимые категории товаров, у товаров разных производителей в одной категории свести атрибуты для фильтра к базовым. Результат - Эксель файл готовый к заливке модулем. Есть уже спарсенные файлы для обработки. Большое колво товаров - от 10тыс.
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