Загрузка данных в программу TSLab и выгрузка результатов в Google тaб.

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Закрыт9 заявок860 просмотров

Задача не очень сложная,но требующая большой внимательности и концентрации, чтобы полученные результаты вносить в правильные ячейки в Google таблице. В среднем на обработку одного скрипта уходит порядка 1 часа работы. В неделю будет поставлять минимум 10 скриптов. В начале работы, необходимо установить программное обеспечение TSLab и загрузить необходимые данные (детальная инструкция будет предоставлена). За обработку одного скрипта готов платить 200 руб. В будущем планируется расширения обработки и повышение оплаты. 

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MikleK
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