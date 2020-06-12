Привязать категории к родительским, Wordpress

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Завершен1 заявка378 просмотров

Здравствуйте.

1. На сайт загружены категории товаров, вордпресс.

2. Есть файлик иерархии этих категорий в xmind - какая категория какой принадлежит, например, https://share.getcloudapp.com/12uNEEZj .

Нужно загруженные категории из пункта 1 привязать к родительским, исходя из файлика иксмайнд из пункта 2. 

Файлик xmind прикрепляю ниже.

Работа простая, требующая внимательности и немного времени.

Ориентируюсь на пару часов работы и адекватный ценник от вас. Если предложите выполнить за хороший отзыв с перспективой совместной работы за деньги (а подобные задания появляются постоянно), то предпочту вас, так как работа крайне простая :)

WordPress
5 лет назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

tatka007
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
$8
2 дня
Все отлично, Маргарита сделала работу оперативно и качественно. Будем сотрудничать и дальше при необходимости!
Очень рада сотрудничеству. Оплата всегда вовремя, подробное описание, всем довольна)

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tatka007
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12 лет в сервисе
Была
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