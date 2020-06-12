Привязать категории к родительским, Wordpress

Здравствуйте.

1. На сайт загружены категории товаров, вордпресс.

2. Есть файлик иерархии этих категорий в xmind - какая категория какой принадлежит, например, https://share.getcloudapp.com/12uNEEZj .

Нужно загруженные категории из пункта 1 привязать к родительским, исходя из файлика иксмайнд из пункта 2.

Файлик xmind прикрепляю ниже.

Работа простая, требующая внимательности и немного времени.

Ориентируюсь на пару часов работы и адекватный ценник от вас. Если предложите выполнить за хороший отзыв с перспективой совместной работы за деньги (а подобные задания появляются постоянно), то предпочту вас, так как работа крайне простая :)