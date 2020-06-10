Размещение статьи в Википедии

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Закрыт1 заявка490 просмотров

Добрый день. 

Необходимо разместить статью в Википедия. Сама статья уже готово. Статья должна содержать активные ссылки, фото, видео и т.д. Нужен исполнитель имеющий опыт работы размещения статей на Википедия. 

5 лет назад
guest_15917776928987
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад