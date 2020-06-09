Товарный ресерч. поиск и обработка информации

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок607 просмотров

Нужно провести ресерч на предмет прибыльных товаров для перепродажи (площадки западные, базовый английский потребуется) по имеющемуся алгоритму, удаленно. Всеми инструкциями обеспечу. За каждый найденный товар – 50р. Ограничений особенных нет, но ниша не слишком большая, так что 100 товаров будет достаточно. Рука набивается быстро, в среднем это работа дня на 4. В силу технологии поиска нужен быстрый интернет (минимум 50мб/с) . Работа примитивная, но монотонная, необходима внимательность. 

5 лет назад
Geptil6
Никита 
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