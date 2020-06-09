Товарный ресерч. поиск и обработка информации

Нужно провести ресерч на предмет прибыльных товаров для перепродажи (площадки западные, базовый английский потребуется) по имеющемуся алгоритму, удаленно. Всеми инструкциями обеспечу. За каждый найденный товар – 50р. Ограничений особенных нет, но ниша не слишком большая, так что 100 товаров будет достаточно. Рука набивается быстро, в среднем это работа дня на 4. В силу технологии поиска нужен быстрый интернет (минимум 50мб/с) . Работа примитивная, но монотонная, необходима внимательность.