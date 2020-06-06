Площадка (Купить/продать)

Карточка товара уже создана, но нужна корректировка 1) откорректировать в карточке товара характеристики - гарантия, тип материала, раздел - все уже добавлено - только выбрать нужное из списка. 2) откорректировать описание - ...
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Список товаров/редактирование
Система споров (Общий чат покуп/продав) Адм.комментарий закрытие спора в пользу покуп/продав.
Стр.оплаты - тех работы.
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