Наполнить сайт +5 языками

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Закрытнет заявок511 просмотров

Имеется сайт на Joomla 3.9.18 украинском языке - https://soloviy-trans.com.ua/

Сайт полностью наполнен и функционален.  Установлен фильтр языков.

Имеется весь контент в формате DOC на друхих языках:

  • Russian
  • English
  • German
  • Italian
  • Polish
Необходимо:

  • Перевести все модули (при необходимости), и разместить информацию из файлов на друих языках в категории и статьи. Короче под ключ...
В заявке прошу указать срок и стоимость работы

После согласования примерной стоимости дадим доступ для точного расчета.

Joomla
5 лет назад
vbaran
46 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров