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- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется сайт на Joomla 3.9.18 украинском языке - [url=https://soloviy-trans.com.ua/]https://soloviy-trans.com.ua/[/url] Сайт полностью наполнен и функционален. Установлен фильтр языков. Имеется весь контент в формате DOC на друхих языках: [list][*]Russian[*]English[*]German[*]Italian[*]Polish[/list] Необходимо: [list][*]Перевести все модули (при необходимости), и разместить информацию из файлов на друих языках ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно проанализировать существующий сайт [url=https://lingua.com.ua/uk/]https://lingua.com.ua[/url] на предмет SEO раскрутки и: [list][*]Создать семантическое ядро и оптимальную для SEO структуру сайта [*]Написать список задач по улучшению SEO позиций в поиске[/list] Языки для продвижерия: [list][*]Украинский[*]Русский[/list] География офисов: [list][*]Киев[*]Львов[*]Винница[/list] Сами работы по задачах будут осущетвлятся собственными силами, но ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт4 года назад
Весь текст в файле Языки[list][*]Russian[*]English [*]German [*]Italian [*]Polish[/list] В предложениях прошу указать язык, конечную цену и срок переводаПереводы1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо готовый текст на украинском на нескольких страницах разместить, заменив старый контент. Інформация для просчета [list=1][*]CMS - Joomla 3[*]Кво страниц наполнения: 13[*]Сайт: [url=http://new.soloviy-trans.com.ua/]http://new.soloviy-trans.com.ua/[/url][*]Файл: [url=https://docs.google.com/document/d/1aIUFdorAd5VvZP5_vx3RL1Vv0O3mj-hDL8UKzRs-1RM/edit]https://docs.google.com/document/d/1aIUFdorAd5VvZP5_vx3RL1Vv0O3mj-hDL8UKzRs-1RM/edit[/url][/list] Прошу в предложениях указать срок и стоимость наполнения сайта. Отдельной задачей будет наполнение сайта еще 4 языками.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт4 года назад