vbaran

Виктор Баран vbaran

 
45 летУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Прорисовка планов квартир

    Есть потребность прорисовывать планы квартир в едином представлении (стиле) для публикации на сайте агентства недвижимости.  Для начала нужно прорисовать 50 планов из самых разных фотографий планов. Возможность визуализации в 3D приветствуется

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнить сайт +5 языками

    Имеется сайт на Joomla 3.9.18 украинском языке - [url=https://soloviy-trans.com.ua/]https://soloviy-trans.com.ua/[/url] Сайт полностью наполнен и функционален.  Установлен фильтр языков. Имеется весь контент в формате DOC на друхих языках: [list][*]Russian[*]English[*]German[*]Italian[*]Polish[/list] Необходимо: [list][*]Перевести все модули (при необходимости), и разместить информацию из файлов на друих языках ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать семантическое ядро и структуру сайта для SEO

    Нужно проанализировать существующий сайт [url=https://lingua.com.ua/uk/]https://lingua.com.ua[/url] на предмет SEO раскрутки и: [list][*]Создать семантическое ядро и оптимальную для SEO структуру сайта [*]Написать список задач по улучшению SEO позиций в поиске[/list] Языки для продвижерия: [list][*]Украинский[*]Русский[/list] География офисов: [list][*]Киев[*]Львов[*]Винница[/list] Сами работы по задачах будут осущетвлятся собственными силами, но ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение сайта на Joomla на украинском языке

    Необходимо готовый текст на украинском на нескольких страницах разместить, заменив старый контент. Інформация для просчета [list=1][*]CMS - Joomla 3[*]Кво страниц наполнения: 13[*]Сайт: [url=http://new.soloviy-trans.com.ua/]http://new.soloviy-trans.com.ua/[/url][*]Файл: [url=https://docs.google.com/document/d/1aIUFdorAd5VvZP5_vx3RL1Vv0O3mj-hDL8UKzRs-1RM/edit]https://docs.google.com/document/d/1aIUFdorAd5VvZP5_vx3RL1Vv0O3mj-hDL8UKzRs-1RM/edit[/url][/list] Прошу в предложениях указать срок и стоимость наполнения сайта. Отдельной задачей будет наполнение сайта еще 4 языками.

    JoomlaСайт на Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$200
10 баллов
4 года назад
Перевод текста сайта c украинского на несколько языков
Очень приятно сотрудничать! Рекомендую
Работы было много и разной, все было сделано точно и в срок. Была все время на связи, делала свои предложения по заказу. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв