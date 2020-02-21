Наполнение сайта на Joomla на украинском языке

Здравствуйте, нужно наполнение сайта . Заказ сдельный. Если сработаемся,то будем работать на постоянной основе. [b]Что нужно будет делать:[/b] 1. Наполнять сайт по готовым материалам, которые предоставляем мы (в день нужно добавлять на сайт как минимум 10 статей); 2. Мы ...