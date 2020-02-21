Наполнение сайта на Joomla на украинском языке

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок276 просмотров
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Необходимо готовый текст на украинском на нескольких страницах разместить, заменив старый контент.

Інформация для просчета

Прошу в предложениях указать срок и стоимость наполнения сайта.

Отдельной задачей будет наполнение сайта еще 4 языками.

Joomla
4 года назад
vbaran
45 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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