Наполнение интернет-магазина

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Нужно перенести вручную карточки товаров с сайта chudoma.ru на сайт под wordpress chudoma.com. Необходимо перенести весь раздел готовые шторы chudoma.ru/novinki (172 карточки): названия, фото, описания, цены, проставить свойства товаров для фильтров. 

4 года назад
destantorus
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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