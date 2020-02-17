Поиск картинок и видео к статьям

Здравствуйте!

Необходимо грамотно оформить уже готовые тексты для размещения на сайте:

- подобрать несколько картинок (сложить их в папку) и указать места в статье, где они должны быть вставлены (в word в статье просто вставить картинки в нужных местах)

- подобрать 1-2 видео на YouTube по теме статьи

Нужен очень аккуратный исполнитель, подбирающий действительно тематические картинки, а не просто первые попавшиеся.

Указывайте, пожалуйста, цену за подбор картинок и видео к 1 статье.

Примеры статей и подбора картинок к ним см. в файле.