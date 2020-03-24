Парсинг отзывов о товаре с Amazon.com

Наполнять товарами сайт: [url=http://bohomagic.ru/]http://bohomagic.ru[/url]. Пример: [url=http://bohomagic.ru/shop/for-her/artka-legkij-puxovik/]http://bohomagic.ru/shop/for-her/artka-legkij-puxovik/[/url] Товар брать с таобао: [url=https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-16097209372.62.1a5d9ffel3pPoh&id=557582226866]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-16097209372.62.1a5d9ffel3pPoh&id=557582226866 [/url]Цена: 25 руб. за товар. Российский товар - 15 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На сайте amazon.com нужно собрать в таблицу excel отзывы о товарах(англоязычные). Нужно придерживаться определенных условий сбора и определенного формата конечного результата.
- На листе1 для поиска отзывов на амазоне можно использовать столбец Model.
- На листе1 в столбце 4 указан приоритет сбора. Надо собрать где: 1-(5-7отз.), 2-(7-10отз.), 3-(15-20отз.).
- Отзывы собрать в формате указанном на листе 2. Id товара, модель, кол-во баллов (1-5) и сам отзыв. Id товара и модель берется из листа1, баллы и отзыв собираете и указываете вы.
- Собирать отзывы в диапазоне 200-1500 знаков без пробелов. Если выбора нет, то брать любые.
- Собирать в пропорции 80/20 (позитивных/негативных) отзывов. Например на 5 отзывов 4 позитивных (4-5 звезд) и один негативный (2-3 звезды). На 15 отзывов 10-12 позитивный, 3-5 негативных.
- Отзывы с 1 звездой не брать.
- Перевод не нужен - только парсинг
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