Выложить на сайт три модели(фото и характеристики) без описания. CMS Opencart Сайт немецкий. Но данные товары можно найти и на отечественных. https://www.starmix.de/en/products/dry-vacuum-cleaners/ts-series/dry-vacuum-cleaner-ts-711-basic https://www.starmix.de/en/products/dry-vacuum-cleaners/ts-series/ts-714-rts-hepa https://www.starmix.de/en/products/dry-vacuum-cleaners/quadrix-l-18-v-top Выложить надо на сайт в этот раздел: https://starmix-shop.ru/professionalnye-pylesosy-starmix/professionalnye-pylesosy-starmix-seriya-ts-dlya-suhoy-uborki
Перенести контент с одностраничника на сайт, сделанный на Opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести контент с маленького html-одностраничника на сайт, сделанный на Opencart, Через админку. И выложить 10 товаров (фото, описания) в каталог.
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