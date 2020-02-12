Перенести контент с одностраничника на сайт, сделанный на Opencart

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Перенести контент с маленького html-одностраничника на сайт, сделанный на Opencart, Через админку. И выложить 10 товаров (фото, описания) в каталог.

OpenCart
4 года назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад