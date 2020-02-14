Добавить с сайта донора, на наш сайт, все страницы с продукцией.

$25
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Нужно с сайта донора, взять всю информацию по продукции и перенести ее, соблюдая иерархию. Но все это нужно перенести на одну страницу, проставляя перед каждой страницей якоря и заголовки. Более подробное ТЗ скину в ЛС или любой мессенджер.

4 года назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
seo-KaTeRiNa
Катерина 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$25
2 дня
WMZ
Екатерина потрясающий исполнитель. Все было сделано в кратчайшие сроки. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству. Екатерина учла все пожелания, даже те, которые случайно забыли в ТЗ.
Таких доброжелательных клиентов, единицы! Очень рекомендую к сотрудничеству.
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