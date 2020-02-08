Ищу контент-менеджера, нужно опубликовать 50 статей до конца месяца

Ищу человека, у которого уже был опыт работы контент-менеджером на сайте под управлением CMS Wordpress хотя бы несколько месяцев. Совсем новичкам тоже доверился бы, но нет времени объяснять как работать с админкой Вордпресса.

Пример правильно оформленной статьи — https://edamira.com/europe/avstriya/10-restoranov-veny

Свои расценки за оформление одной такой статьи указывайте в заявках.