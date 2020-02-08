Добрый день. Для наполнения каталога в интернет магазине требуется выгрузка из ETKA, tec doc и HYNDYA/KIA
Ищу контент-менеджера, нужно опубликовать 50 статей до конца месяца
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу человека, у которого уже был опыт работы контент-менеджером на сайте под управлением CMS Wordpress хотя бы несколько месяцев. Совсем новичкам тоже доверился бы, но нет времени объяснять как работать с админкой Вордпресса.
Пример правильно оформленной статьи — https://edamira.com/europe/avstriya/10-restoranov-veny
Свои расценки за оформление одной такой статьи указывайте в заявках.
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